Lavagna: Associazione “Futura”, iscrizione ai percorsi culturali

Dall’Associazione “Futura” riceviamo e pubblichiamo

Con queste righe l’Associazione Futura (Aps con sede legale a Lavagna) informa che si è appena concluso il primo anno di attività con l’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 e precisa che da martedì 1° giugno 2021 sono aperte le iscrizioni per aderire ai percorsi culturali e alle iniziative per il prossimo anno 2021/2022.

L’associazione Futura, nata durante questo periodo travagliato, ha effettuato tutte le sue iniziative di incontro e di formazione tramite videoconferenza in piattaforma

(Jitsi Meet) e via social (canale youtube e Fb) ed ha avuto un riscontro di presenze e di frequenza attiva molto soddisfacente, come si evince dalle risposte ai questionari proposti ai soci. E’ riuscita in poco tempo, con un lavoro attento, ad iscriversi al registro regionale delle Aps Terzo settore ed entrerà presto nel registro nazionale (Runts).

L’associazione, risponde a quanto indicato nell’ ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e si propone di promuovere ogni tipo di attività sociale, culturale e ricreativa, tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva, in attuazione dei valori di democrazia, uguaglianza, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, al fine di pervenire alla costruzione del “Bene Comune”, grazie a tante persone volontarie che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze.

Per tutto il mese di giugnole iscrizioni avranno luogo il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e riprenderanno a settembre e ottobre il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si terranno in Corso Genova 131 a Lavagna, nei locali delle Opere Parrocchiali di S. Maria Madre, che vengono gentilmente messi a disposizione.

Per tutte le informazioni si potrà chiamare fin da subito ai numeri indicati (320 3464 292 / 391 4163 978) o si potrà scrivere una mail a: info@associazionefutura.org

Alcune iniziative si svolgeranno nei mesi di Settembre/ Ottobre e i corsi inizieranno a fine Ottobre, in presenza, se possibile, e tramite videoconferenze; proseguiranno con incontri programmati da novembre a maggio, secondo il calendario prestabilito, qui allegato!

Gli incontri si terranno nei locali delle Opere Parrocchiali di S.M.M.Madre Chiesa e di Santo Stefano a Lavagna ma anche in una sala del Centro Fiordaliso di San Salvatore dei Fieschi e riguarderanno discipline quali: Italiano per stranieri, android, burraco, cinema e letteratura, conversazioni sulla musica, cucito, danza, filosofia, laboratorio di lettura, lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca,macramè, media e comunicazione, poesia contemporanea, scienze e astronomia, storia dell’arte, storia dell’espansione islamica , storia locale, viaggi e geografia, incontri online su salute e benessere e altri con artisti e artigiani.

I docenti volontari si rendono disponibili anche per un sostegno all’alfabetizzazione di italiano per persone straniere e per un aiuto allo studio per alunni di scuola elementare, medie e superiori, affiancando le attività già esistenti in parrocchia.

L’Associazione propone inoltre uscite culturali diverse, partecipazione a concerti e viaggi, se tutto ciò sarà possibile e nel rispetto delle norme.

Tutte le attività dell’associazione si trovano nel sito dell’Associazione e nei video di cui alleghiamo i link qui sotto:

Sito associazione Futura Aps

http://www.associazionefutura.org/

Link youtube Futura Aps

https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna

Il Direttivo: Aurora Pittau, Rina Seminaroti, Mario Fato, Princi Ratti e Giovanni Sanguineti

FUTURA CALENDARIO CORSI 2021 – 2022