Lavagna: Anpi, iniziative per la festa della Repubblica

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

La sezione A.n.p.i. di Lavagna, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, di mercoledì’ 2 giugno, oltre all’annuale manifestazione sul Passo del Biscia, a cui interverrà una delegazione, composta dal vice-presidente Rinaldo Raffo, dal segretario Gino Cademartori e dai membri del Direttivo Marco Bertani e Oriano Castelli, quest’anno ha deciso di celebrare, insieme con le Sardine Tigullio-Golfo Paradiso, “le madri e i padri costituenti”, depositando un fiore davanti alle lapidi che nella nostra cittadina li ricordano, per riunirsi infine, alle h.10.30, davanti e nei pressi della targa a Pertini, dove avverrà’ una breve commemorazione.

Parteciperà a tale celebrazione, oltre a una delegazione delle Sardine, l’altra delegazione della Sezione, composta dal presidente Maria Paola Serbandini, dal tesoriere Matteo Brugnoli, da membri del direttivo e da iscritti.