Escursioni: 5 proposte dal Comitato Parco nazionale Portofino

Abbiamo organizzato cinque escursioni, a partire da Sabato 29 Maggio e per i quattro Sabati seguenti, per far scoprire alcuni sentieri del Golfo Paradiso e del Tigullio. Ogni gita è aperta a tutti e ci sarà una guida escursionistica ad accompagnarci e a raccontarci le particolarità dei luoghi attraversati.

Per maggiori informazioni, ecco un link alla nostra pagina Facebook: https://bit.ly/3fhjnBb

Per iscrizioni, potete mandare una mail a: gite@parconazionaleportofino.it

Di seguito i percorsi delle 5 escursioni:

* 29 Maggio: Nervi – Monte Giugo – S. Ilario – Passeggiata Nervi

* 5 Giugno: Pieve – Santa Croce – S. Bernardo – Pieve

* 12 Giugno: S. Apollinare – Redentore – Monte Castelletto – Ageno – S. Apollinare

* 19 Giugno: Ruta – Caravaggio – S. Martino di Noceto – Ruta

* 26 Giugno: Montallegro – M.te Castello – Anchetta – Madonnetta – Santuario delle Grazie – Chiavari.

Queste gite sono organizzate da “Tutti per il Parco – Comitato per la Nazionalizzazione del Parco di Portofino” in collaborazione con le guide della Cooperativa Dafne.

Il costo è di 5 Euro per partecipante, con un massimo di 20 partecipanti per rispettare le regole anti-COVID in vigore.