Camogli: porto, sì alla messa in sicurezza della falesia sopra il cantiere navale

Dalla pagina facebook del Sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti, un breve aggiornamento su alcune recenti delibere di giunta riguardanti la piscina e interventi relativi alla manutenzione del territorio.

PISCINA GIUVA BALDINI: approvato il progetto esecutivo dell’Arch. Paola Arbocò e dell’Ing. Giorgio Fassi relativo alla demolizione della copertura. Stiamo individuando la ditta esecutrice ed entro la prima settimana di giugno si procederà con l’affidamento dei lavori che dovrebbero così terminare circa a metà luglio – e quindi prima della data precedentemente ipotizzata di fine luglio – permettendo di fruire della piscina scoperta nei mesi caldi. Verranno rimossi i teli di copertura, le 10 travi lamellari, l’impianto elettrico e di aerazione. Nelle prossime settimane si continuerà inoltre con gli approfondimenti progettuali per la copertura da installare nei mesi autunnali e invernali.

FALESIA SOPRASTANTE IL CANTIERE NAVALE: è stata approvata la perizia per la messa in sicurezza della falesia sopra il cantiere navale in porto. L’intervento, del valore di circa 85.000 euro, prevede la posa di 700 metri quadrati di rete metallica e la messa a punto di un sistema di monitoraggio nella parte più aggettante della falesia.

MURO DI SOSTEGNO IN VIA ROMANA: approvato il consolidamento di un tratto di via Romana a Ruta. Saranno installati pali e tiranti per il ripristino del fronte che sostiene la strada. L’inizio dei lavori è programmato per giugno e il valore dell’intervento è di oltre 30 mila euro.

In foto i rilievi laser scanner della falesia