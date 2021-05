Autostrade: “Controlli e lavori, più uomini e mezzi per accelerare i tempi”

Da Johanna Caminati Engstrom e Alessandro Pasquetti, Portavoci Comitato “Tigullio Possibile”, riceviamo e pubblichiamo

Alla luce delle recenti normative con nuovi e più stringenti coefficienti e parametri di sicurezza sulla dotazione dei viadotti e delle gallerie, “Tigullio Possibile” chiede ad Autostrade per l’Italia (Aspi) di comunicare con prontezza e trasparenza quali sono i viadotti e le gallerie della rete ligure su cui si deve intervenire e di emanare immediatamente un piano di lavoro per l’adeguamento da condividere pubblicamente. Aspi non può omettere questi obblighi ed attendere passivamente le ispezioni del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) con le relative diffide. Se poi si tratta di un “lavoretto” da pochi giorni, come fatto sul viadotto “Valle Ragone” di Sestri L., non è chiaro perché Aspi non intervenga da subito.

Il Mit ha controllato solo il 30% delle 508 tra gallerie e viadotti liguri; per finire i controlli serviranno ancora più di due anni: “Tigullio Possibile” chiede dunque che più risorse di uomini e mezzi vengano messi a disposizione del Mit per accelerare questa fase, così come un aumento di personale nei cantieri operanti per velocizzare i lavori, per i quali il completamento, ad oggi, è stimato in 10 anni. Ciò diminuirebbe i disagi, già

considerevoli, per gli automobilisti, prevedendo un pedaggio completamente libero su tutte le tratte interessate da tali cantieri.