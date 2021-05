A-12: stanotte chiusa l’entrata nord di Nervi (22-06)

Dal sito di Autostrade

Genova Nervi – Entrata Chiusa (Km 11.5 – direzione: Genova)

Genova Nervi in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/05/2021 al giorno 29/05/2021 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Genova.

In alternativa, nelle notti di mercoledì 26 e di venerdì 28 maggio, vista la contemporanea chiusura sulla A7 dell’allacciamento con la A10 Genova-Savona, non potrà essere utilizzata la barriera di Genova ovest; pertanto, in tali notti, si potrà entrare alla stazione di Genova est sulla A12.

Nella notte di giovedì 27 maggio, si potrà entrare alla stazione di Genova est sulla stessa A12 o alla barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.