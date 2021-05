Vaccini: “Tutti pazzi per Astrazenega; prenotazioni record”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“È partita alla grande la chiamata volontaria per gli over 18 che vogliono prenotare un vaccino cold, Astrazeneca o Johnson. In meno di mezz’ora sono state 10.411 le prenotazioni arrivate di cui 10.266 di persone con una età tra i 18 e i 44 anni”. Così in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sui primi dati che arrivano dall’ Open Day AstraZeneca iniziata questa sera alle 23. Tra questi lo stesso presidente Toti che ha deciso di cancellare la sua prenotazione con Pfizer per effettuare invece un vaccino cold: “Anche per dare un segnale che questo vaccino è altamente sicuro ed efficace”. In alcune Asl molte giornate sono già andate esaurite mentre i tempi di attesa per la prenotazione sono stati al massimo di dieci minuti.