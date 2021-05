Un 84enne, forse in cerca di funghi cade, soccorso da Grifo

Da CNSAS Liguria – Relazioni Esterne riceviamo e pubblichiamo

Oggi pomeriggio intorno alle 17 il Soccorso Alpino Liguria è stato attivato per un intervento in zona Arezzo di Vobbia , frazione di Vobbia (Ge) . Un uomo di 84 anni mentre era in giro forse in cerca di funghi o semplicemente per fare una passeggiata è caduto procurandosi diverse contusioni. Avvertiti dal 118 sono immediatamente partiti i soccorsi ,si è alzato in volo Grifo e nel contempo si sono mosse le squadre a terra del Soccorso Alpino e dei VVF.

Per agevolare il recupero dell’uomo Grifo ha imbarcato due TE del Soccorso Alpino che si stavano recando sul posto con le squadre a terra .

L’uomo è stato così imbarellato e vericellato per il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Croce Verde di Casella.