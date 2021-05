‘Santa’:”Anche l’ultimo argonauta se n’è andato”

Riceviamo e pubblichiamo

In libreria “Anche l’ultimo argonauta se n’è andato” di Carlo di Francescantonio, disponibile nelle librerie “fisiche” e virtuali. Edito da RP Libri www.rplibri.com distribuito da Libro. Co www.libroco.it

Carlo di Francescantonio pare odiare i poeti e forse pure la poesia. Ma non solo. Sembra quasi che l’autore ce l’abbia un po’ con tutto quel mondo patinato che primeggia ovunque e spesse volte anche senza alcuna merito- crazia. Ma di Francescantonio usa proprio il mezzo poetico per esprimere il suo disagio, dunque si può parlare di un odio che viene dal vero amore per la poesia così come per la vita (o per l’utopia di una vita). E così la poesia diventa anti-poesia, quasi priva di lirismo, composta invece di una lucida invettiva, a volte, come anche di un sottile sarcasmo. Il ritmo martellante e perentorio permea il discorso piano e non ha nessun pietismo nel dimostrarsi nudo e crudo nel suo apparente distacco. […]

dall’introduzione di Antonio Bux

Anche l’ultimo argonauta se n’è andato di Carlo Francescantonio

Carlo di Francescantonio (Santa Margherita Ligure, 1976), collabora con il Festival della Parola di Chiavari e si occupa di poesia sul blog «Letteratitudine». Ha pubblicato tre romanzi e otto raccolte di poesia. Tra queste, Memorabilia. Poesie 2000-2015, con la prefazione di Alessandro Fo, e Uomini in fiamme, scritto con Mirko Servetti. Ha partecipato al disco di poesia e musica elettronica Poème électronique. 2016/2020, nato dall’omonima rassegna letteraria. È presente nelle antologie Umana, troppo umana. Poesie per Marilyn Monroe Nino Aragno 2016) e Voci dall’esilio (Circolo Letterario Banchina 2020), nelle riviste «Atelier Poe- sia», «Banchina», «Mirino», «Satisfiction», «Fluire» e all’interno della collana «Poeti e Poesia» a cura di Elio Pecora.