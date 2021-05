‘Santa’: servizi sanitari, incontro Comune-Comitato San Siro

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito dei periodici incontri tra l’Amministrazione e le realtà

cittadine, nei giorni scorsi si è tenuto un confronto con il Comitato

quartiere San Siro.

Nello specifico, presente anche il titolare della farmacia del

quartiere, Francesco Turrin, si è discusso dei servizi sanitari che

saranno a disposizione (tra cui il centro prelievi per esami del

sangue) in relazione all’attivazione della nuova piastra ambulatoriale

la quale, assolta la fase di vaccinazione rivolta alle fasce di età

più anziane, è a disposizione di Asl4 per l’entrata in funzione.

Proprio l’esperienza delle vaccinazioni, che ha visto il lavoro di

squadra tra Asl4, Comune, Farmacia (famiglia Turrin) e Associazioni,

ha attivato una rete su cui i Cittadini possono fare affidamento.