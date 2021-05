RASSEGNA STAMPA. Sestri e il “Riviera Film Festival”

Oggi, martedì 25 maggio, auguri a Beda. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: illusorio (che induce in inganno, sotto false apparenze). Proverbi: non scherzar che doglia, né dir cosa che dispiaccia.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: al via il grande “Riviera Film Festival”. Emergenza covid: “Nell’Asl 4, zero nuovi contagi e ricoveri in calo”; “Il velista Vittorio D’Albertas ha vinto il covid”; “La media Alpi rivince il bando col cortometraggio “Il virus”; “Ragazzi del Caboto e pandemia, un racconto tra video e libro”. Vaccini: al via a badanti e familiari più fragili, partono i maggiorenni”. Aperture: “I clienti sono tornati in palestra subito, il primo giorno.

Moneglia: schianto in moto contro ruspa, è grave. Sestri Levante: bidoni nel centro storico , arrivano le tessere elettroniche. Lavagna: ecco l’accompagnatore per il turismo marino. Chiavari: Gianni Berengo Gardin: “Così penetrai nei manicomi”. Chiavari: monsignor Giampio Devasini chiede ai fedeli dialogo e preghiera. Chiavari: Scuole Mazzini, nuovo edificio, la giunta approva il progetto. Chiavari: disastro autostrade, incontro con Raffaella Paita. Chiavari: cantieri da riaprire, sull’A-12 sono almeno tre. Chiavari: addio al comandante Vinvenzo Camerlingo. Chiavari: Leggere facile, leggere tutti all’Economica.

Rapallo: “Insegnamo ai bimbi l’amore per la lettura”. Rapallo: molo dei battelli, al via i lavori. Santa Margherita Ligure: l’anello di Nozarego con Comune e Unicef.

Camogli: Sublimis Boutique Hotel, conto alla rovescia per l’apertura. Sori: intervento sul ponte, code sulla via Aurelia.