Stamattina a Rapallo è iniziata la bonifica della spiaggia di San Michele dove, nei giorni scorsi, erano stati trovarti misteriosi frammenti di amianto. All’operazione, che si dovrebbe protrarre per tutta la settimana, assisteranno i tecnici dell’Asl 4. Proseguono intanto le indagini per capire chi abbia gettato i frammenti di amianto in spiaggia e per quale ragione.