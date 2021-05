Rapallo: domani inaugurazione sportello antiviolenza

Dal Cif Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Inaugurazione sportello Iris “Iris rifiorire nel cambiamento”. (In risposta all’avviso pubblico emanato dalla Regione Liguria per “La realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza.”)

Lo sportello sarà inaugurato presso la sede della Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso S.Anna, nel comune di Rapallo, giovedì 27 maggio alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità della Regione Liguria Avv. Simona Ferro, del sindaco di Rapallo Dott. Carlo Bagnasco e degli amministratori dei comuni del Distretto 14, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Portofino,la Presidente dei Volontari dott.ssa Giorgia Brigati e da una piccola rappresentanza del Centro AntiViolenza.

Nel rispetto delle normative Covid sarà un breve momento istituzionale. Ci piacerebbe appena possibile creare un evento aperto alla cittadinanza per condividere questo importante traguardo ottenuto grazie alle politiche di sostegno di Regione Liguria. Regione Liguria ha un importante ruolo, che non si esaurisce con le politiche di finanziamento, ha portato avanti nel tempo, tavoli di lavoro e confronto, istituito un elenco dei Centri Antiviolenza Accreditati,lavora attivamente al coordinamento dei C.A.V, ascoltandone la voce ed i bisogni.

In questa prima fase lo sportello IRIS sarà operativo, a partire dal 15 giugno per tre mattine a settimana martedì dalle 10:30 alle 12:30, mercoledì dalle 9 alle 11 e sabato 10:30 alle 12:30.

La donna potrà recarvisi negli orari di apertura o contattare le operatrici al numero 0185309912 h24, con la garanzia assoluta dell’anonimato e della gratuità dei servizi offerti. La donna può trovare presso lo sportello IRIS: accoglienza, percorsi di sostegno,gruppi di sostegno. Tutte le operatrici sono specificamente formate sulle tematiche della violenza di genere.Il CAV è preposto alla parte di accoglienza non giudicante in cui la donna può aprirsi, essere rassicurata, creduta, ritrovare l’autodeterminazione per compiere i successivi passi, ricevere consulenza legale. Con questo lavoro di Rete ci auguriamo di rendere disponibile un punto d’incontro, vicino e sicuro per le donne del Golfo del Tigullio (DSS14).