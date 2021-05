Parco Portofino: Matteo Viacava è il nuovo presidente

La Comunità del Parco ha eletto il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, presidente del Parco di Portofino. Una elezione annunciata e meritata. Lo si evince anche per ciò che ha fatto per Portofino dove ora il Comune può gestire il porto, l’intero autosilo, il parcheggio di Paraggi e Castello Brown

I primi complimenti sono stati quelli del presidente della Regione Giovanni Toti: “Complimenti al sindaco di Portofino, Matteo Viacava, eletto all’unanimità presidente del Parco di Portofino. Regione Liguria continuerà a lavorare al fianco dei Comuni del Parco, da sempre attenti alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile di questo territorio meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo. Viacava ha svolto in questi anni un lavoro prezioso e sono certo che con la sua elezione, con il consenso unanime di tutta la comunità del Parco, ci siano tutti i presupposti affinchè il Parco diventi un volano per il turismo sostenibile e l’economia della Liguria”. .

Matteo Viacava