Musica: Andrea Bacchetti in concerto su Rai 5

Dalla segreteria di Andrea Bacchetti riceviamo e pubblichiamo



Dopo i successi dei concerti in streaming eseguiti a Napoli per l’Accademia Musicale Napoletana; (Da Thalberg a Vitale); Milano, per Serate Musicali; Torino nell’Aula Magna del Politecnico; Roma per la I.U.C. nell’Aula Magna della Sapienza; Genova, Teatro Carlo Felice per la Gog Giovine Orchestra Genovese e Palazzo Tursi per i Rolli Days; Udine, per gli Amici della Musica, nelle nostre Chiavari con la Superba Chamber Orchestra e Danilo Marchello, Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo, ecc., ecco Rai 5 che propone – sabato 29 maggio 2021 – ore 7.30 – il video Live dalla Munetsugu Hall di Nagoya (Giappone, 2019) del duo Naoya Nischumura (Violino) e Andrea Bacchetti (Pianoforte). In programma musiche di Corelli, Beethoven, De Falla, Ravel, Saint-Saens, Paganini e Bazzini. Qui i dettagli del programma.

Ecco cosa scrive del concerto la prestigiosa rivista spagnola “Ritmo”: “Grabación del recital en 2019 en Nagoya del fino violinista japonés con el gran pianista italiano, que marca los tiempos a seguir con su sutil pianismo, especialmente en la Sonata Primavera de Beethoven y en la Sonata de Ravel”.

Del concerto è stato altresì prodotto dalla prestigiosa etichetta giapponese Kanon Music il relativo CD distribuito a livello internazionale.