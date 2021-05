Lavagna: in Consiglio diga Perfigli e nuovo centro commerciale

Il Consiglio comunale di Lavagna è convocato in sessione ordinaria per le ore 17:30 del giorno 31/05/2021. presso la Sala Maggiore delPalazzo Comunale ed in eventuale 2° convocazione per le ore 17;30 del giorno01/06/2021. La seduta, causa emergenza covd si terrà senza presenza di pubblico che la potrà seguire in diretta vocale in streaming

Ordine del giorno:

approvazione verbali sedute del Consiglio comunale del 09/04 e 27/04 2 Approvazione interventi subordinati sedute Consiglio comunale del 09/04 e 27/04 Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020 Intervento di mitigazione del rischio idraulibo del bacino dell’Entella – tratto terminale (1° lotto dalla foce al ponte della Maddalena. 1° stralcio funzionale. Determinazioni Affidamento ad Amt spa del servizio gestione dei parcvheggi a pagamento e mobilità integrata. Progetto per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale e turistico ricettivo in zona Cavi Arenelle Lo scoglio, in variante urbanistica “100% Lavagna: mozione su “Sport per tutti a Lavagna” “100% Lavagna: mozione su conferma azzeramento gettoni presenza “Movimento Cinque Stelle Lavagna e “100% Lavagmna: mozione ritiro della delibera consiliare 11/2013 E 36/2013 d’assenso al progetto di costruzione della così detta Diga Perfigli “Movimento Cinque Stelle Lavagna: Interrogazione sui tempi di produzione degli atti da parte dell’ufficio tecnico “100% Lavagna: interpellanza al sindaco in relazione ad iniziative si intenda intraprendere per concordare un percorso condiviso.