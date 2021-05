Dante e la Liguria: due appuntamenti a Cogorno e Chiavari

Dall’ufficio comunicazione della Società Economica riceviamo e pubblichiamo

In occasione del VII centenario della morte di Dante, il Comitato di Genova della “Dante Alighieri” aps, in collaborazione con la Società Economica di Chiavari e della Biblioteca Universitaria di Genova e con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria e dei comuni di Chiavari, Cogorno, Genova, Gorreto, Lavagna, Lerici, Neirone, Noli, San Colombano Certenoli e Voltaggio e della Fondazione Massone, organizza un ciclo di incontri che, a seguito delle disposizioni previste dal Decreto riaperture del 21.4.2021 all’art. 5,1 si svolgeranno in presenza con obbligo di prenotazione al numero 0185.365459 e che comunque saranno registrati e dal giorno successivo alla data indicata si potranno vedere sul sito www.ladantegenova.it

Giovedì 27 maggio, 2021, ore 17

Chiavari, Auditorium di Largo Pessagno: Conversazione di Adriano Bassi su Dante nella musica dal ’700 a oggi con esecuzione di brani al pianoforte

Fabio Contu legge il canto II del Purgatorio

Adriano Bassi, concertista di Pianoforte, Direttore d’ Orchestra e Musicologo. Ha scritto vari libri di argomento musicale e storico fra i quali: La Musica e il gesto. Storia dell’orchestra e dei direttori (2000), Storia del bacio (2009), Renzo Rossellini. Tra musica e cinema (2015). Per il teatro ha scritto: Gli amori disperati di L. van Beethoven e Vita di Casanova. Ha scritto le opere teatrali Maria Callas, una donna, una voce, in mito (2018), W Verdi (2003) e Giovanni Paolo II . Collabora a numerose riviste prestigiose, con la Rai e Radio Vaticana e tiene conferenze di argomento musicologico, storico e filosofico. Ha inciso numerosi LP e CD fra i quali il Requiem di Mozart e dirige varie orchestre fra le quali la Ludwig van Beethoven tenendo numerosi concerti in Italia e all’estero. Ha collaborato con il Teatro alla Scala; è Presidente della “Dante Alighieri” di Milano.

Citando i compositori che hanno elaborato tematiche dantesche o hanno preso spunto dalla Divina Commedia si citeranno Rossini e Liszt, ma anche nomi sconosciuti ma ugualmente degni di attenzione. Il percorso continuerà ampliando il discorso anche alla musica “leggera”, ricordando De Andrè, De Gregori e la famosa frase di Bob Dylan “carbone ardente / riversandosi da ciascuna delle pagine / come fosse scritta nella mia anima” presente in Tangled Up In Blue. Da questa semplice traccia, scaturiranno numerose altre valutazioni, idee e testimonianze che spazieranno in tutti i settori della musica senza creare ghettizzazioni di generi e di forme.

Sabato 29 maggio 2021, ore 17

Basilica di San Salvatore dei Fieschi (Cogorno), Conversazione di Marina Firpo: Dante Alighieri e i Fieschi: luci e ombre tra Papato e Impero

Lettura di Fabio Contu del canto XIX del Purgatorio

La conversazione si snoda intorno al rapporto tra Dante Alighieri e la famiglia Fieschi. Fra XIII e XIV secolo i Fieschi sono senza dubbio una delle più importanti famiglie non romane all’interno della curia sia per la presenza nel collegio cardinalizio sia con la figura di due importanti papi, Innocenzo IV e Adriano V. E’ indubbio che Dante conoscesse la famiglia; questo lo si evince dai numerosi indizi all’interno delle sue opere e per questo il suo giudizio è ambiguo, forse i suoi silenzi sono più significativi delle sue terzine. I Fieschi, infatti, pur essendo una delle più importanti famiglie feudali liguri, avevano espresso nel XIII secolo una figura di grande rilievo come quella di Innocenzo IV, uno dei più aspri oppositori di Federico II e, contemporaneamente, uno dei più importanti canonisti del suo tempo. Il nipote di Innocenzo IV, il cardinale Luca Fieschi, fu uno dei difensori di Bonifacio VIII dopo lo “schiaffo di Anagni” e, allo stesso tempo, accompagnò Enrico VII di Lussemburgo – l’Arrigo dantesco – nel suo viaggio in Italia. Una famiglia proteiforme, con relazioni e interessi ramificati in tutta Europa sulla quale Dante preferisce mantenere un giudizio sospeso.

Marina Firpo si è laureata a Genova e dottorata in Storia Medievale presso la Scuola Superiore di Studi Storici, con una tesi diretta da Jacques Le Goff. A partire dalla fine degli anni ’90 ha affiancato l’attività professionale e di divulgazione scientifica a quella di archivista della Fondazione Conservatorio Fieschi, anche come responsabile della Collana di Studi Storici. Numerose sono le sue pubblicazioni sia in riviste scientifiche sia di divulgazione. Ha anche scritto diverse monografie, tra le quali si segnala La famiglia Fieschi dei conti di Lavagna. Strutture familiari a Genova e nel contado (2006); I Fieschi. Potere, chiesa e territorio. Sant’Adriano di Trigoso e Santa Maria in Via Lata (2007); I Fieschi. Feudalità e istituzioni. Il Liber privilegiorum (1227-1465) (2015 e 2018).