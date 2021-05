Chiavari: apre uno sportello per il rilascio dello Spid

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Da oggi ottenere l’identità digitale Spid è ancora più facile. Il Comune di Chiavari attiva un servizio dedicato al rilascio delle credenziali presso la sede dell’Informagiovani, in via Gagliardo 10/A.

È necessario prenotare un appuntamento al numero 0185-306814 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), e recarsi allo sportello Informagiovani muniti di un documento di identità valido, della tessera sanitaria, di un’email personale e di uno smartphone.

Gli operatori assisteranno l’utente in tutti i passaggi per creare le credenziali Spid ed effettueranno la certificazione dell’identità della persona come soggetto autorizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

“Un nuovo servizio, veloce e gratuito, rivolto al cittadino che rientra nel percorso di digitalizzazione che la nostra amministrazione sta portando avanti per essere sempre più al passo con le esigenze degli utenti, rendendo più efficienti i servizi erogati. La possibilità di attivare lo SPID con l’assistenza di personale qualificato rappresenta sicuramente un valore aggiunto per accelerare la diffusione dell’identità digitale tra la popolazione, facilitando così l’accesso a servizi essenziali prestati dalla pubblica amministrazione, come gli adempimenti per la richiesta del trasporto e refezione scolastica, del bonus bebè e baby sitter e molti altri” dichiara il primo cittadino Marco Di Capua.