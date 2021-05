Chiavari: addio a Vincenzo Camerlingo, nuotatore e comandante

Da Ernani Andreatta riceviamo e pubblichiamo

Negli anni ’50 ai tempi d’oro della Chiavari Nuoto, Vincenzo Camerlingo, è stato un campione Italiano di nuoto. La sue specialità, rana e farfalla, a quei tempi non erano ancora distinte. Già allora si distingueva per la sua grande affabilità e simpatia, e per l’amicizia che sapeva dare a tutti gli atleti che nuotavano con lui. Credo che Vincenzo sia anche l’ultimo di una dinastia di 7 tra fratelli e sorelle. Ricordo suo fratello “Romoletto” mancato abbastanza giovane così come il il fratello Armando anche lui nuotatore.

Dopo la terza media si avviò alla carriera di mare frequentando il nautico a Camogli diplomandosi ben presto Capitano Direttore di Macchina.

Iniziò subito la carriera con la Società di Navigazione Italia dove era molto stimato e aveva anche un particolare soprannome per la sua eleganza. Tutti lo chiamavano il “Tenente Nello”. Era apprezzato dai suoi superiori ma con l’Italia di Navigazione le carriere erano molto lunghe e prima di arrivare in cima alla graduatoria dovevano passare molti anni.

La società Italia era stata fondata durante il Fascismo, nel 1932, con il nome di Italia Flotte Riunite che univa sotto un’unica bandiera le tre principali compagnie di navigazione italiane dell’epoca: la Navigazione Generale Italiana di Genova, la Lloyd Sabaudo di Torino e la Cosulich di Trieste. La sede della compagnia era situata in Piazza de Ferrari a Genova, ma erano presenti filiali della compagnia anche nelle principali destinazioni, per esempio a New York.

Quando Vincenzo Camerlingo navigava erano i tempi d’oro dell’Andrea Doria, poi naufragata nel 1956 per una collisione con la nave svedese Stockolm. Sulle rotte nord americane erano i tempi dei famosi transatlantici Giulio Cesare, Augustus, Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci e poi il tramonto negli anni 60 con La Raffaello e la Michelangelo che determinarono la fine del trasporto per nave per lasciare il posto a quello dell’Aereo. Vincenzo Camerlingo ha navigate tutte le più belle navi dell’Italia di Navigazione. Era da tutti conosciuto e stimato. Alla moglie Christa e al figlio Roberto con Cecilia, esprimiamo le più sentite condoglianze unendoci al loro grande dolore per la perdita del caro congiunto.

I funerali avranno luogo martedi 25 maggio alle ore 15 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari.

Vincenzo Camerlingo tra Egidio Massaria e Gianni Paliaga quest’ultimo “profugo” fiumano nella Colonia Fara nel dopoguerra. Pluriprimatisti e Campioni Italiani