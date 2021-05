Casarza: “Prefisso 0185, mantenere nel territorio la Eco.Net”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardante la manutenzione distretto Telecom nel levante ligure

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare), e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a avviare ogni iniziativa per mantenere nel territorio del distretto telefonico coperto dal prefisso 0185 un solido presidio per la manutenzione della rete, tutelando le professionalità presenti e la qualità delle comunicazioni in caso di emergenze della Protezione civile. Nel documento si ricorda che a Casarza Ligure ha sede l’azienda Eco.Net, che dal 2019 si occupa, per conto di Telecom, della manutenzione e della riparazione della rete telefonica nel distretto, che va da Sori a Moneglia fino all’entroterra, ma Eco.Net ha deciso di chiudere il cantiere proponendo alle maestranze, 27 persone, il trasferimento in altre sedi anche fuori regione. La società subentrante non sarebbe disponibile ad assorbire i lavoratori e ha subappaltato il servizio a ditte minori, con il rischio non solo ci creare un’emergenza occupazionale nella zona, ma anche di peggiorare la qualità del servizio.