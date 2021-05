Camogli: sistemazione della spiaggia di levante

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Proseguono questa settimana i lavori per la sistemazione delle spiagge con la zona di levante. L’intervento prevede la creazione di una rampa di accesso nella zona dei bagni “la Rotonda” per consentire il passaggio della ruspa da una parte all’altra dello stabilimento, il livellamento della spiaggia e la sistemazione della foce del rio Gentile.

I lavori sono cofinanziati da fondi regionali e comunali.

Saranno inoltre acquistate nuove transenne che serviranno a delimitare l’ingresso alle spiagge, in base alle disposizioni anticovid: come lo scorso anno, si potrà accedere solo attraverso le entrate degli stabilimenti balneari e i varchi segnalati.