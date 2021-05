Camogli: nuovi loculi al posto del chiosco dei fiori

Terminata la rimozione delle salme dai loculi pericolanti, l’amministrazione comunale di Camogli cerca di reperire spazi per edificare nuove tombe. “Essendo andato deserto il bando per gestire il chiosco dei fiori – dice il sindaco Francesco Olivari – realizzeremo una quindicina di loculi in quello spazio e in quello nell’area del casetto del custode, lasciando integri i servizi per disabili”.

Intanto si stanno avvertendo i discendenti delle persone sepolte in tombe perenni, per avvertirli della esumazione. “Difficile in molti casi reperire i parenti – spiega il sindaco – Ci sono poi camogliesi che si dicono disposti a rimuovere i resti dei loro defunti deceduti decenni fa per far posto ad altri. Anche se scadute, manterremo le tombe di chi ha ricevuto menzioni, dei partigiani, di chi si è distinto per particolari imprese”.