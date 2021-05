Camogli: copertura piscina, via alla messa in sicurezza

Questa mattina la giunta comunale di Camogli ha approvato il progetto e i lavori di messa in sicurezza della piscina con la rimozione delle copertura; il progetto è dell’ingegnere Giorgio Fassi e dell’architetto Paula Arbocò. Costo dell’intervento 220.000 euro. I lavori inizieranno nella prima decade di giugno. La ditta Rubern Holzban di Bressanone, che aveva effettuato la copertura, è impegnata in altri interventi e non ha potuto dare la propria disponibilità in tempi brevi; l’amministrazione sta quindi cercando un’altra impresa che abbia le capacità ed i requisiti per eseguire il lavoro.