A-12: stanotte chiuso il tratto tra Genova Est e Nervi

Genova Est-Genova Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/05/2021 al giorno 26/05/2021 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di manutenzione e adeguamento delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi, verso Sestri Levante. Si dispone inoltre il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Genova Nervi.

Chiusure successive

Genova Nervi – Entrata Chiusa (Km 11.5 – direzione: Genova)

Genova Nervi in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/05/2021 al giorno 29/05/2021 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Genova.

In alternativa, nelle notti di mercoledì 26 e di venerdì 28 maggio, vista la contemporanea chiusura sulla A7 dell’allacciamento con la A10 Genova-Savona, non potrà essere utilizzata la barriera di Genova ovest; pertanto, in tali notti, si potrà entrare alla stazione di Genova est sulla A12.

Nella notte di giovedì 27 maggio, si potrà entrare alla stazione di Genova est sulla stessa A12 o alla barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genov