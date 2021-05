‘Santa’: Parco dei bambini, iniziativa di Comune, Caboto e Unicef

di Consuelo Pallavicini

E’ in corso, online, la presentazione di un interessante progetto realizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con l’Istituto Caboto in occasione del trentennale della ratifica del Parlamento italiano della Convenzione Onu per diritti dell’infanzia. L’amministrazione comunale dal 2017, con l’istituzione del “Parco di Portofino, parco dei bambini”, ha avviato una collaborazione con Unicef Liguria e realizzato, nel tempo, alcune iniziative per gli alunni della scuola dell’infanzia, poi per quelli della primaria e medie e quest’anno per le superiori.

In pratica è stato chiesto agli studenti come hanno vissuto il periodo di emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura delle scuole e alla didattica a distanza. Dai risultati del progetto nascerà un libro che sarà presentato il 20 novembre Giornata mondiale dei diritti dei bambini.

Giovedì 27 maggio si svolgerà la manifestazione “Monte di Portofino Monte dei Bambini” con l’inaugurazione del nuovo anello escursionistico nel Monte di Portofino “Luogo simbolo dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, realizzato con i contributi della Regione Liguria. L’appuntamento, ad invito, è alle 9.30 sul piazzale del Sagrato del Santuario di Nostra Signora del Carmine a Nozarego.