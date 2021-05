San Colombano: strada di Romaggi, in arrivo 250.000 euro

Mercoledì 26 alle ore 14:30 si riunisce in videoconferenza il Consiglio della città metropolitana con il seguente ordine del giorno:

1 Strada provinciale 42 di Romaggi in Comune di San Colombano. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità. Presa d’atto dell’intervento di somma urgenza. Approvazione dei relativi lavori per un importo di 250.000 euro compresi sicurezza e oneri.

2 Riconoscimento debito fuori bilancio; ingiunzione fiscale emessa dal Comune di Campomorone nei confronti della Città metropolitana; importo9 euro 115.790.

3 Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Proposta 1085

4 Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transazione digitale. Proposta 1180

5 Eventuali comunicazioni del sindaco metropolitano