Regione: stabilimenti e imprese del comparto balneare

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa ad azioni a difesa delle trentamila piccole e medie imprese del comparto balneare

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 217, presentato da Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a continuare a mettere in atto tutte le azioni necessarie, con tutti gli strumenti a disposizione affinché si possa finalmente aprire un tavolo di confronto con il Governo appena costituito e con il nuovo Ministro che ha la competenza in questa materia per conoscere in quale modo il concluso Governo Conte ha recepito e riscontrato le richieste dell’Europa e di come il nuovo Governo Draghi pensi di integrare ed agire ed in merito alla completa applicazione alla legge 145/2018, per dare risposte concrete al comparto balneare italiano, composto da trentamila piccole e medie aziende in gran parte di tipo familiare. Nel documento si rileva che questo settore continua ad essere motore trainante del settore turistico del paese.

L’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola ha espresso parere favorevole, a nome della giunta, all’ordine del giorno e ha ricordato che è stata raggiunta una visione unitaria sul tema del rinnovo delle concessioni da parte di tutte le Regioni, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 145 del 2018.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha dichiarato che l’ordine del giorno è pienamente condivisibile.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha espresso voto favorevole al documento da parte dell’intero gruppo.

*****

Sostegno ai comuni costieri per la gestione delle spiagge libere

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 271, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a coordinare i Comuni costieri, al fine di pianificare una strategia condivisa per la gestione delle spiagge libere nella prossima stagione balneare mettendo in campo ogni strumento necessario per affrontare al meglio la stagione estiva 2021. Nel documento si rileva che la stagione estiva 2021 presenterà ancora restrizioni legati all’emergenza sanitaria Covid-19, che già nella stagione 2020 si sono evidenziate numerose difficoltà nella gestione e vigilanza delle spiagge libere da parte dei Sindaci e che le spiagge libere fanno parte integrante del patrimonio costiero della Liguria e andrebbero valorizzate rendendole più accessibili, fruibili, dotandole possibilmente di wc e docce.

L’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola ha annunciato, a nome della giunta, voto favorevole rilevando che nel 2020 non ci sono stati problemi di coordinamento e che la stessa azione sarà assunta anche nella stagione 2021, naturalmente nel rispetto dell’autonomia dei singoli Comuni.

*****

Azioni a favore degli stabilimenti balneari

Con 25 voti a favore (maggioranza, Pd-Articolo Uno e 5Stelle) e 2 astenuti (Lista Ferruccio Sansa presidente), è stato approvato l’ordine del giorno 325 , presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi nella Conferenza Stato-Regioni per definire con il Governo una riduzione del distanziamento minimo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) nelle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, compatibilmente con le misure di sicurezza e contenimento del Covid19, e permettere agli operatori balneari di ottimizzare al meglio la superficie a loro disposizione nella stagione turistica 2021. Nel documento si rileva che la giunta ha confermato l’applicazione delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020, che prescrivono per gli stabilimenti balneari un distanziamento in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia.

L’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola ha annunciato, a nome della giunta, voto favorevole al documento e ha assicurato il proprio impegno affinché il Governo possa prevedere una misura simile per le Regioni, come la Liguria, che hanno manifestato questa esigenza.

Veronica Russo (FdI) ha dichiarato che l’ordine del giorno è condivisibile da ogni punto di vista e ha ricordato che anche l’assessore al Turismo Gianni Berrino aveva sollevato il problema presso il Governo.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha ringraziato gli assessori Scajola e Berrino per l’impegno assunto preso il governo sul tema e ha ribadito il parere favorevole al provvedimento.