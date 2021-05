Regione: efficacia controlli, voto unanime in Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della riunione mattutina relativa alla risoluzione della V Commissione sull’efficacia della legge che modifica la legge sul trasporto tramite taxi

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la Risoluzione della V Commissione Pari Opportunità-Verifica attuazione delle leggi e Controlli con cui è stata approvata la Relazione della giunta regionale circa l’efficacia della legge regionale 10 del 2019 (Modifiche alla legge regionale 25 del 2007 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non in linea) e della legge 33 del 2013 (Riforma del Trasporto pubblico regionale e locale). La Risoluzione impegna la giunta a proseguire nell’attività di monitoraggio e di valutazione della legge 10 del 2019, a coinvolgere il Consiglio regionale per modificare eventuali disposizioni che richiedessero interventi correttivi e a proseguire la collaborazione avviata con il Consiglio per consentire all’Assemblea di valutare le politiche regionali.

La relazione della giunta contiene i risultati delle verifiche che sono state compiute trascorsi 18 mesi dall’attivazione della legge e, in particolare, sul rispetto delle linee guida sui requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto, sulle modalità di svolgimento degli esami per l’iscrizione a ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea, sui controlli effettuati circa l’utilizzo da parte dei beneficiari dei contributi regionali destinati alla riqualificazione del servizio, il numero degli effettivi beneficiari rispetto a quelli potenziali e i risultati ottenuti nella riqualificazione del servizio taxi tramite il rinnovo del parco mezzi taxi. La relazione della giunta, infine, contiene alcune criticità riscontrate e ulteriori esigenze emerse nell’attuazione della legge.

Fabio Tosi, presidente della V Commissione Pari Opportunità-Verifica attuazione delle leggi e Controlli, ha sottolineato che è la prima Risoluzione nella storia dell’amministrazione regionale sulle attività di valutazione dell’efficacia di una legge regionale, valutazione che è prevista dopo i 18 mesi dalla sua applicazione. Tosi ha dichiarato che la Commissione, che ha approvato all’unanimità la relazione della giunta, ha ritenuto il rapporto «puntuale ed esaustivo e, per questo, la Commissione non ha ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti valutativi».

Veronica Russo (Fratelli di Italia), vicepresidente della V Commissione, ha ringraziato i componenti della commissione, l’assessore ai trasporti Gianni Berrino e gli uffici della giunta regionale per il lavoro di approfondimento svolto e ha ribadito che si tratta della prima Risoluzione adottata dal Consiglio regionale.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha annunciato il voto favorevole del gruppo esprimendo apprezzamento per il nuovo meccanismo di valutazione dell’efficacia delle leggi, che è stato introdotto nell’attuale legislatura.