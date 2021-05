Regione: badanti e assistenti inserite nel piano vaccinale

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della riunione mattutina relativa all’inserimento nel piano vaccinale dei caregiver di persone “estremamente vulnerabili” e badanti

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 247, presentato da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a prevedere nell’ambito della revisione del piano di vaccinazione una priorità nel sistema di prenotazione per i soggetti “estremamente vulnerabili” contestualmente dei caregiver familiari e dei badanti. Nel documento si rileva che è opportuno vaccinare quanto prima i caregiver e i familiari delle persone rientranti nella categoria “estremamente vulnerabili”, poiché si tratta di soggetti che assistono i cittadini affetti da patologie critiche e che il ruolo degli assistenti domiciliari non è diverso dalle attività dei paramedici, oss in ospedale e nelle residenze protette.

Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini), presidente della I Commissione-Salute e Sicurezza sociale, ha ricordato che il documento era stato rinviato in Commissione per approfondimenti e che è stato ripresentato in Consiglio senza modifiche.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha rilevato che a livello regionale non ci sono dati aggiornati sulle vaccinazioni finora effettuate in Liguria.