Recco: i 5.860.000 euro per l’ex Maestre Pie ci sono, manca l’ok

La città metropolitana di Genova, in un’epoca in cui la comunicazione è fondamentale, paga il fatto di non avere un ufficio stampa con professionisti. Così la notizia dei probabili lavori all’ex Istituto Maestre Pie di Recco, è stata pubblicata incompleta per una fuga di notizie attribuita all’assessore Guido Guelfo con delega all’Edilizia scolastica, senza neppure coinvolgere il collega Agostino Bozzo con delega all’Istruzione.

In effetti la Città metropolitana dispone di 13.800.000 euro da spendere nell’edilizia scolastica. Ben 5.860.000 euro sarebbero infatti destinati all’ex edificio acquistato a suo tempo dalla Provincia per farne sede della succursale camogliese dell’Istituto alberghiero Marco Polo. Al momento è solo un’ipotesi perché non c’è un pronunciamento ufficiale della “giunta” e manca un’audizione dei tecnici che dicano se l’edificio può essere abbattuto e ricostruito; quali sono i tempi di ristrutturazione; se possa ospitare altri servizi metropolitani, etc, etc.

Nel frattempo potrebbero aprirsi altre ipotesi; pensiamo che se Chiavari si fosse liberata del carcere o di parte almeno di edifici inutilizzati delle caserme, oggi potrebbe chiedere alla Città metropolitana di utilizzare parte di quei fondi per dare una sede funzionale al Linguistico Da Vigo.