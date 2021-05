RASSEGNA STAMPA. Chiavari: record di vocazioni sacerdotali

Oggi, lunedì 24 maggio, auguri a Maria. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: manesco (di persona arrogante e villana, abitualmente portata a ricorrere anche alle maniere forti). Proverbi: “Nessuno nasce maestro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: ordinati in cattedrale tre nuovi sacerdoti (Commento. Vescovo Alberto Tanasini, nella diocesi i giovani chiamati alla vocazione sacerdotale sono stati 18, un vero record in rapporto al numero degli abitanti). Asl 4: “Covid, crollano i ricoveri, nuovo piano per i reparti”; “Caperana, apre una nuova linea e per i volontari è AstraZeneca”. Vacanze: “In Riviera e nell’entroterra gli appartamenti in affitto vanno a ruba”; “Prime prenotazioni nei rifugi”; “Un nuovo punto informazioni nel Parco dell’Aveto”.

Chiavari: addio a Angela Milone vedova Celeri. Chiavari: a Barengo Gardin il premio don Bobbio. Chiavari: “Dal Taj Mahal a i Fratelli: la sfida di Kamal e Qassim fa raddoppiare i ristoranti”.

Rapallo: morto il pasticcere Lupo. Rapallo: fuochi di luglio ridotti, si salva il Panegirico. Portofino: inchiesta dell’inviato Marco Menduni “Monte parco nazionale, la Regione frena e la politica si divide”. Portofino: sub colto da malore.

Borzonasca. Caso Anidra, il medico resta ai domiciliari in casa dei genitori.