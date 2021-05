Importante riunione, in corso, della giunta di Rapallo. Si vuole approvare una delibera che fissa in cinque milioni lavori di restauro e miglioria al patrimonio comunale. Tra i lavori il restyling del Castello e del teatro della Clarisse, in parte coperto dalla ditta che sta restaurando gli “alberghetti” di via Gramsci.

Il castello (©Comune Rapallo)