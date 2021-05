Rapallo: la RN Camogli alla prova della vasca olimpica: “risultati positivi”

Dalla segreteria della Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Nei pomeriggi del 21-22-23 maggio la nostra squadra di categoria ha partecipato, presso l’impianto il Poggiolino , alla prima prova di qualificazione del Campionato Italiano in vasca lunga all’interno del Trofeo di Rapallo.

Un “bocca al lupo” da parte di tutta la squadra alla nostra Greta Cosmello, assente in vasca per motivi fisici, ma sempre in prima linea come nostra “supporter”.

Le ragazze in vasca, accompagnate e seguite dal nostro Tecnico Camilla Oliva, sono state:

Anna Machi 100 dorso e 100 stile (cat. ragazzi)

Sofia Terrile 200 misti e 50 delfino (cat. ragazzi)

Viola Antonucci 50 stile, 50 dorso, 100 stile (cat. juniores)

Elena Machi 50 stile, 50 dorso, 100 stile (cat. juniores)

Matilda Conforto 50 stile, 100 stile (cat. cadetti)

Risultati positivi nonostante il periodo.

“La vasca olimpica è già di per sé molto ostica per chi, come noi, è abituato alla corta. Sicuramente, soprattutto nelle distanze più lunghe, abbiamo patito il minor minutaggio di allenamento, quindi assolutamente normale soffrire più del dovuto.

Purtroppo è un mese abbondante che ci alleniamo lontano da casa, in vasche diverse ed in modo diverso.

La situazione è questa, lo sappiamo, non ne facciamo un dramma e non vogliamo neppure trovare scuse. Continueremo ad impegnarci per finire al meglio la stagione agonistica che, seppur anomala, è stata importante con buoni progressi tecnici e cronometrici raggiunti dai più grandi ed un loro sempre più crescente impegno in gara. Ma soprattutto è stata molto incoraggiante negli allenamenti e nelle gare delle categorie dei più giovani”

Questo è il commento del tecnico Oliva.