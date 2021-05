Rapallo: il medico Aste cessa l’attività nell’Asl 4

Dall’ufficio stampa della Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

Si informano gli assistiti in carico al Dott. Gaetano Aste che lo stesso cesserà la propria attività, quale medico di medicina generale convenzionato per il Comune di Rapallo a far data dal 12/06/2021.

Pertanto si invitano gli assistiti (o propri delegati) a contattare dal 14/06/2021 gli Uffici Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 14 Rapallo – Ospedale N.S. di Montallegro – Via San Pietro 8, tel. 0185 683221 – indirizzo e mail: ansanitrap@asl4.liguria.it per provvedere alla scelta di un nuovo medico di Medicina Generale indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica.

L’ufficio Medicina di Base di Chiavari (Tel. 0185/329420) sarà a disposizione per ulteriori chiarimenti.