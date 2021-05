Rapallo: funivia ferma per lavori; collaudi severissimi

La tragedia di Stresa ha colpito molto Rapallo dove funziona l’unica funivia ligure. Gli addetti ai lavori inoltre sono stupiti, conoscendo lo scrupolo dell’ingegnere Enrico Perrocchio responsabile sia dell’impianto di Rapallo sia di quello di Stresa. La funivia di Rapallo è ferma in questi giorni per verifiche programmate da tempo e sostituzione di pezzi meccanici.

C’è chi ricorda un blocco della cabina avvenuto anni fa, con i passeggeri liberati da Soccorso alpino e vigili del fuoco. L’ultimo “incidente” nel febbraio 2020 quando un fulmine colpì una fune di soccorso e il sistema di controllo dell’azionamento di recupero (la cabina ha un sistema che la preserva dai fulmini); i lavori di riparazione, affidati da Enrico Perocchio alla ditta Doganaccia 2000 costarono al Comune 25.683 euro.

Nel luglio del 2018 furono autorizzate le corse notturne della funivia (foto in basso); chi scrive era tra i presenti; il collaudo, alla presenza dell’ingegnere Enrico Perrocchio e dell’ispettore incaricato di verificare, fu capillare. Avrebbe dovuto svolgersi in poche ore e si protrasse invece fino alle due di notte. Il collaudatore volle infatti verificare ogni particolare, anche il funzionamento del carrello di soccorso. Perché con le funivie non si scherza. Per questo qui a Rapallo, appare incomprensibile quanto accaduto a Stresa.