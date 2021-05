Pesca/ Agonismo trota, in vetta c’è Romeo Gambini

Da Umberto Righi, Fi.Ma. Riceviamo e pubblichiamo

Agonismo trota. In vetta c’è Romeo Gambino (FIMA/Garbolino Chiavari) Secondo Riccardo Mazzi e terzo Luca Folegnani (Pescatori Valli Genovesi) Chiavari – Causa il blocco semine, si è dovuti quasi “espatriare” ma se è l’unico modo per poter pescare trote, ci si adatta e si cavalcano chilometri uscendo anche dalla regione per svolgere un provinciale di trota torrente .Due prove in un giorno, domenica 23/05/2021, cose da cardiopalma, tutto x stare nei costi e compensare il sacrificio di fare diverse centinaia di chilometri partendo la notte e tornando a buio fitto, ma si è pescato, campo gara e resa omogenea, e la bilancia ha dettato la sentenza in ogni prova combattuta x pochi grammi tra Romeo Gambino (FIMA/GARBOLINO Chiavari) e Riccardo Mazzi (Pescatori Valli Genovesi), rispettivamente 1° e 2° invertendosi il piazzamento di settore ma a parità di catture totali 59 pesci a testa, alla fine hanno contato i pochi grammi di differenza, e quindi i punti ossia 70280 per Gambino e 69750 per Mazzi.

CLASSIFICA: Per cui, la classifica generale dopo due prove vede in testa Romeo Gambino (FIMA) a tre penalità (2+1) e secondo Riccardo Mazzi (ValliGE) sempre a tre penalità, terzo posto per Luca Folegnani (Valli GE) ad 8 penalità, 4° Damiano Bosco e 5° Pietro Storelli sempre ValliGE. Per trovare un altro atleta FIMA si scende al 8° posto con Robertino Solari a 13 penalità.

Due quindi le figure candidate al Titolo di specialità 2021, di sicuro chi segue però non starà a vedere anzi le proverà tutte per aggiustare il piazzamento in classifica, ma l’incognita semine lascia irrisolta la definizione date delle prossime prove compreso i campi gara, con il rischio di finire il campionato ad ottobre…..per cui, aspettiamo il “ministero” e per il momento “lasciamo scorrere acqua (senza pesci) sotto i ponti”!!!

Romeo Gambino