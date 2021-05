Parco Portofino: “Convivenza impossibile bici-pedoni”

Da Antonio Leverone per Osservatorio Ambientale Parco di Portofino riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a presidenza parco, sindaci di Camogli, Portofino e Santa Margherita, carabinieri forestali.

Oggetto: Situazione interferenza in area parco regionale tra l’utenza pedonale e quella a mobilità ciclistica.

Ancora una volta ci segnalano e documentano situazioni inaccettabili e da denuncia. Ieri Domenica 23 Maggio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 la situazione è documentata dalle foto allegate. La giornata festiva e la maggiore possibilità di fruizione, sia pure con gli opportuni accorgimenti e obblighi delle mascherine e distanziamenti ha generato, in particolare nel tratto Kulm -Pietre Strette una alta presenza di escursionisti (alcune centinaia di persone).

Contestualmente la presenza di ciclisti, generalmente non dotati di mascherine ha generato situazioni di disagio e pericolose. (si valuta non meno di 50 presenze). Si ha testimonianza attendibile di una richiesta da parte di un escursionista rivolta in modalità educata a un gruppo di 3 ciclisti adulti, per avere informazioni circa l’autorizzazione in loro possesso. Alla non risposta è seguito a poca distanza un pesante insulto.

Sono mesi, se non qualche anno, che il nostro Osservatorio segnala situazioni come sopra. Abbiamo solo letto alcune dichiarazioni del Presidente e poi Commissario Donadoni, Sindaco di Santa Margherita, che facevano riferimento a un impegno per verificare e intervenire: talmente poco convinte, che non hanno prodotto alcun provvedimento concreto. Seguiremo con attenzione la nuova presidenza del Sindaco di Portofino.

A disposizione, distinti saluti.