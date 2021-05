Pallanuoto M/ Pro Recco: finale scudetto, da domani gara 3 e 4 a Brescia

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo

Pro Recco – Brescia, la sfida infinita ha ancora almeno due sfide all’orizzonte: gara 3 e gara 4 della finale Scudetto sono in programma domani e mercoledì in casa dei lombardi. La serie è in pareggio (1-1) dopo le due partite alla “Antonio Ferro” di Recco: per evitare di andare a gara 5, Ivovic e compagni dovranno espugnare due volte la piscina di Mompiano. Tutti negativi i tamponi effettuati dal gruppo squadra in mattinata: nel pomeriggio è prevista la partenza per Brescia.

“La vittoria in Coppa Italia ci aveva forse dato la speranza di un impegno più agevole, così mi spiego la nostra prestazione in gara 1 nella quale abbiamo sbagliato l’approccio – afferma Matteo Aicardi -. Il giorno successivo abbiamo reagito e con quello spirito ci presenteremo a Brescia. Sappiamo che dobbiamo alzare la percentuale con l’uomo in più e mantenere alta l’attenzione in difesa per subire pochi gol: solo così possiamo far quadrare i conti”.

Il programma delle partite (diretta Rai Sport):

• Gara 1 Pro Recco – Brescia 8-9

• Gara 2 Pro Recco – Brescia 8-4

• 25 maggio Brescia – Pro Recco, gara 3, ore 18:30. Arbitri: Stampalija e Gomez.

• 26 maggio Brescia – Pro Recco, gara 4, ore 18:30;

• 29 maggio – campo neutro – eventuale gara 5, ore 18:30.