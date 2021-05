Oggi nuove aperture; la politica zoppa dei vaccini

Nonostante il tempo incerto, un fine settimana positivo in Riviera e tavolini esterni di bar e ristoranti affollati; anche se ci vorranno mesi di buoni affari per rifarsi delle chiusure imposte dalla pandemia. In Riviera non sembrano essersi verificate infrazioni plateali al coprifuoco come avvenuto in altre regioni. Oggi intanto riaprono le palestre, altro settore che ha sofferto del lockdown.

Più si va avanti, più appaiono inutili certe chiusure che hanno arrecato gravissimi danni all’economia. Sembra che i contagi possano essere evitati solo col distanziamento, l’uso della mascherina a contatto col prossimo, lavandosi spesso le mani. L’unica barriera sui cui oggi si conta è quella dei vaccini; sottoporsi a questa misura significa immunizzarsi (sapremo per quanto tempo e in che percentuale) e limitare la pandemia fino a domarla; come è successo, ad esempio, per la paralisi infantile. In questo senso però il sistema di vaccinazione zoppica; si apre anche ai diciottenni, probabilmente per far fuori l’Astrazeneca e si lasciano senza vaccinazione le migliaia di persone che rifiutano per paura lo stesso vaccino. Non siamo a militare e ognuno ha diritto di scegliere il vaccino che crede.