Monterosso: lavori in vista in Via Roma e a Fegina

di Guido Ghersi

Il Comune di Monterosso al Mare ha iniziato due importanti lavori pubblici: una nuova pavimentazione di Via Roma, nel borgo antico, e un nuovo belvedere in zona Fegina, destinando all’ opera ben 90 mila euro.

In Via Roma sarà sostituito il paiolato ligneo in stato di degrado, sopra il Torrente Fegina, con griglie metalliche zigrinate, anti-scivolamento, per una spesa di 75 mila euro; a Fegina, il belvedere spazio a 180° dalla statua del Gigante alla punta di Vernazza. Il totale delle due opere pubbliche è di 165 mila euro.