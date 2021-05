Moneglia: col motorino contro palo, grave 46enne

Ieri alle 22.30 un 46enne che percorreva il lungomare di Moneglia su un motorino, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Soni stati due turisti tedeschi e il titolare di un ristorante a prestargli i primi soccorsi e chiamare il 118. Il paziente è stato inviato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. L’incidente non sembra avere avuto testimoni diretti; sul posto i carabinieri che indagano sui motivi per cui l’uomo ha perso il controllo del mezzo: un malore? Un ostacolo improvviso?