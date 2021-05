Lite con percosse a bordo del bus, due denunciati

Dal Portavoce della Questura riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha denunciato un 42enne genovese pregiudicato ed un 55enne ecuadoriano per interruzione di servizio pubblico.

I due, durante una corsa sul bus della linea 349, hanno iniziato a litigare fino ad arrivare alle mani. I testimoni hanno raccontato agli agenti dell’U.P.G e del Commissariato Centro intervenuti che il genovese, salito sul mezzo palesemente ubriaco, ha iniziato a molestare verbalmente ma in modo aggressivo gli altri passeggeri. Quando ha mostrato il dito medio alla bambina del 55enne, questi si è molto infastidito e lo ha spintonato per allontanarlo colpendolo poi con due pugni al volto.

L’autista si è visto costretto a sospendere la corsa per far scendere e mettere in sicurezza i passeggeri. I poliziotti hanno individuato i responsabili e chiamato il 118 per condurre in ospedale il ferito.