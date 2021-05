Camogli: eletto direttivo dei Volontari del Teatro Sociale

Da Vittorio Mantero per il Consiglio Direttivo dei Volontari del Teatro di Camogli riceviamo e pubblichiamo



Ieri l’assemblea dei Volontari del teatro di Camogli ha votato per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’esercizio 2021/2024. E’ stato confermato il Presidente uscente Michele Maisano mentre i nuovi Consiglieri sono:

Capilli Filippo

Capurro Paola

Cozzani Franco

Mantero Vittorio

Polimeni Annamaria

Schianchi Corrado

All’incontro sono intervenuti, dando il loro saluto all’assemblea, il Sindaco Francesco Olivari, il Presidente della Fondazione Maurizio Castagna e il Sovrintendente Giuseppe Acquaviva.

Con l’occasione il Presidente Maisano ha fatto la richiesta per l’Associazione di un posto nel Consiglio del Teatro, ovviamente senza diritto al voto, ma motivato unicamente dal desiderio di presenziare dove vengono prese le decisioni per riferire i suggerimenti e le richieste degli spettatori e mettere a disposizione tutta l’esperienza maturata dai volontari in questi anni dall’apertura del Teatro. Dall’inaugurazione del Teatro i volontari sono sempre stati il collegamento tra lo spettatore e la Direzione, un valore aggiunto che con la presenza in Consiglio potrebbe portare un significativo contributo .

Durante la riunione è stato ricordato con un caloroso applauso Ugo Fregara, volontario e fondatore del Gruppo nonchè membro del Consiglio Direttivo.