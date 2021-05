Varese Ligure: da Coldiretti e Cri cibo alle famiglie in difficoltà

di Guido Ghersi

La “Coldiretti”della Spezia, con il supporto del Comitato della Croce Rossa di Varese Ligure, operazione di solidarietà alle famiglie bisognose. Infatti è stato possibile distribuire formaggi, pasta, latte, legumi, passata di pomodoro e molto altro. Tutti generi alimentari di qualità 100% made in Italy.

Il presidente della “Coldiretti” spezzina, Sara Baccelli e il direttore provinciale Francesco Goffredo, hanno affermato:”Da alcuni mesi, stiamo portando avanti l’operazione solidale promossa in tutta la Penisola dalla Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali italiane, per offrire un segnale di speranza per tutto il Paese e per tutti coloro che, in tanti mesi, hanno pagato più di altri, le conseguenze dalla “Covid-19”.