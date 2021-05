Sestri: martedì “merenda nell’oliveta” con gli scolari

da Facebook Comune di Sestri Levante

Al via martedì 25 maggio la prima edizione di Merenda nell’Oliveta, l’iniziativa di respiro nazionale organizzata dall’associazione Città dell’Olio di cui il nostro Comune è socio.

Protagonisti della giornata, saranno i bimbi delle elementari della nostra città che alle 14.30 si ritroveranno nell’oliveto didattico della scuola di via Lombardia per un pomeriggio all’insegna del gioco e dell’educazione ambientale. Una bella occasione per stare insieme, all’ombra degli ulivi, e imparare nuovi segreti sulla natura che ci circonda resa possibile grazie alla collaborazione con I.C. Sestri Levante.

La partecipazione all’evento sarà ristretta per garantire il rispetto delle normative sanitarie.