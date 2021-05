Sestri: il sentiero dei Celti in 10 tappe, da Milano alla Bimare

da Facebook Comune di Sestri Levante

Il sentiero dei Celti e dei Liguri, 218 km in 10 tappe, da Milano a Sestri Levante attraverso l’appennino, è un progetto di valorizzazione e riscoperta del territorio che il Comune di Sestri Levante ha deciso di sostenere.

Il turismo dei cammini rientra tra le esperienze di visita e di scoperta del territorio che il Comune di Sestri Levante sostiene e promuove all’interno del percorso per lo sviluppo di iniziative e percorsi volti alla promozione di un turismo autentico e consapevole, di reale scoperta del territorio e sostenibile.

Il 28 maggio partirà da Milano il primo collaudo del percorso a piedi, con un gruppo di guide ambientali ed escursionistiche, con l’obiettivo di verificare la fattibilità del cammino in tutti i suoi 218 km, decidere il percorso definitivo, trovare le strutture di accoglienza e i punti ristoro. Sestri Levante è pronta ad accogliere il loro arrivo domenica 6 giugno.

Complimenti a tutto il team di lavoro per questa iniziativa che offre la possibilità di scoprire il territorio da un punto di vista diverso, attraverso spazi e atmosfere incantevoli che fanno parte del nostro patrimonio e che capita di dimenticare.