Sestri: commissione toponomastica, non rispetta le proporzioni

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi consiglieri comunali “Lega Liguria Salvini” riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza ad oggetto: “Osservanza del criterio proporzionale nella composizione della commissione toponomastica ai fini di rispettare il principio di proporzionalità“

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il quale all’art. 44 comma 2 recita: “Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il quale all’art. 38 comma 6 recita:

“Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.”

Visto il parere espresso sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ad oggetto “Composizione delle commissioni consiliari permanenti”, datato 20 settembre 2005, il quale recita: “Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso il quesito posto da alcuni consiglieri del comune di un Ente, inerente alla composizione delle commissioni consiliari permanenti le quali, in base a quanto dispone l’art. 38, co. 6 del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché l’art. 13, co. 3 del locale statuto, nella loro compagine devono rispecchiare le forze politiche presenti nel consiglio comunale e devono, pertanto, essere costituite ‘con criterio proporzionale’. In particolare, è stato chiesto di conoscere con quale criterio debba essere individuata la componente di minoranza delle cennate commissioni consiliari permanenti considerato che, nel caso di specie, nella minoranza confluiscono due distinti gruppi, di cui uno numericamente maggiore, in quanto formato da quattro consiglieri, mentre l’altro è composto da un unico consigliere. Giova rammentare, in via preliminare, che le commissioni consiliari previste dal citato articolo 38, comma 6, una volta istituite sulla base di una (facoltativa) previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito principio. E’ da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantire il rispetto del criterio proporzionale. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano , 3.5.1996, n. 567). In quest’ultima pronuncia del T.A.R. Lombardia, Milano n. 567/1996 viene rilevato, in particolare, che il criterio proporzionale ‘. è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purchè coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell’assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell’organo elettivo, ma anche – quando

la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l’obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta.In sede regolamentare, secondo le argomentazioni svolte dal medesimo giudice amministrativo, ‘. dovrà essere garantito e verificato il rispetto del criterio proporzionale nella rappresentanza dei gruppi in seno alle commissioni, criterio impregiudicato dalla previsione statutaria che assicura almeno un rappresentante ad ogni gruppo presente nel consiglio. Anche autorevole dottrina sostiene che, al fine di rispettare il criterio proporzionale, è necessario che in ogni commissione sia presente un rappresentante di ogni gruppo consiliare, il quale sarà titolare non già di un solo voto, bensì dello stesso numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza (così Barusso ‘Le nomine delle commissioni e dei rappresentanti del comune presso enti , aziende ed istituzioni’, in Riv. Amm. Rep. It., 1992).Tale tesi è confortata dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. Milano, n. 214 /1996 che ha ritenuto legittimo uno statuto nella parte in cui prevedeva il voto plurimo in capo ai componenti delle commissioni consiliari, sulla base del criterio proporzionale.”

Visto il parere espresso sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ad oggetto “Commissioni consiliari permanenti”, datato 20 ottobre 2020, il quale recita:“Riguardo alla formazione delle commissioni permanenti, si osserva che l’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia – con l’eccezione della sentenza contraria del TAR Puglia–Lecce n.516/2013 – è quello relativo al criterio proporzionale che può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ognicommissione, la presenza di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere – presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, 1992 n.796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n.567). Il predetto assunto, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato, il quale, con parere n.04323 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,ha precisato “come da consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. ancheTAR Lombardia, Sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al

numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata” (v. anche da T.A.R. Campania-Salerno n.2714 del 20.12.2016 che ha richiamato l’orientamento ministeriale).”Visto il parere espresso sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ad oggetto “Composizione commissioni consiliari”, datato 1 ottobre 2020, il quale recita:Sintesi/MassimaIl Consiglio di Stato, nel parere n.771/2018, ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in consiglio, violando così il criterio proporzionale.TestoUn sindaco ha formulato una richiesta di parere in ordine alla composizione dellecommissioni consiliari. In particolare, il sindaco ha rappresentato la difficoltà di adeguare la composizione delle commissioni al mutato assetto politico del consiglio determinatosi a seguito dei riposizionamenti intervenuti nell’ambito dei gruppi consiliari. Attualmente sono presenti in consiglio quattro gruppi di minoranza e sei di maggioranza, di cui cinque monopersonali. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento del consiglio comunale sono previste sei commissioni consiliari composte da cinque componenti di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza. Al riguardo, si fa presente che, come noto, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio “nel proprio seno”. Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni. Ciò posto, al fine di corrispondere alla richiesta di parere, giova richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato, prima Sezione, nel parere n.771 reso in data del 7 marzo 2018. Con il citato parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, violando, in questo modo, il criterio proporzionale che, invece, sarebbe stato garantito prevedendo l’istituto del voto

plurimo in luogo del voto capitario. Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato, sez.V, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “questa modalità di voto, nel garantire il rispetto del principio di proporzionalità ex art.38, comma 6, d.lgs. n.267 del 2000, non viola il principio di parità tra i consiglieri”. In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, al fine di garantire la funzionalità delle commissioni consiliari, l’inderogabile principio di proporzionalità “… può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma alle modalità di voto”. Pertanto, “la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo …”. Tanto premesso, l’ente locale potrebbe valutare la possibilità di addivenire a modifiche regolamentari tali da conformare il proprio ordinamento locale ai canoni ermeneutici indicati dal Consiglio di Stato nelle pronunce sopra richiamate. Nelle more delle modifiche normative, qualora permanga la situazione di impasse lamentata dal sindaco, si richiama il consolidato avviso di questo Ministero, espresso in altri casi analoghi e cioè che l’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni giustifica il riespandersi della piena attribuzione del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni, prive di competenza autonoma.”Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31 luglio 2018, la quale è stata ricostituita la Commissione Comunale per la Toponomastica stradale con 5 consiglieri di maggioranza e e tre di minoranza;

Vista la proposta di deliberazione consiliare dei consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Nomina componenti commissione toponomastica ai fini di rispettare il principio di proporzionalità” nella quale era scritto:“-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31 luglio 2018 è annullata in autotutela ai sensi dell’art. 21 octies 241/1990;-la Commissione Comunale per la Toponomastica stradale è composta da un membro in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.”

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05 febbraio 2019, la quale la proposta di deliberazione sopra citata è stata respinta;

Visto il verbale del Consiglio Comunale n. 5 del 05 febbraio 2019, nel quale è scritto: “Presidente Bixio – Apriamo la discussione. Devo dire che è la prima volta da quando sono in questo Consiglio comunale che c’è una proposta di deliberazione,devo essere sincero, con la mia memoria storica che oramai è più che ventennale. Allora apriamo la discussione. Consigliere Stagnaro Giancarlo – (Capogruppo Giovanni Toti Liguria) – Su quello che appunto hanno richiesto i colleghi chiedo al Segretario se ci sono altre commissioni da rivedere proprio sul discorso della proporzionalità che auspicavano i Consiglieri Smeraldi e Armanino. Se ci sono altre commissioni perché se dobbiamo modificare questa allora dobbiamo modificare anche le altre,proprio per un discorso di rappresentatività. Presidente Bixio – Penso che la risposta sia che faremo una verifica? Scusi se mi sono permesso. Se non ci sono altri interventi chiudiamo la discussione e do la parola al Sindaco per la replica. Sindaco Ghio Valentina – Diciamo che la proposta di deliberazione contiene dei principi condivisibili che abbiamo ritenuto anche di fare nostri, in particolare quello di consentire la rappresentanza di tutti i gruppi in una commissione che appunto va ad indicare le vie della nostra città, quindi questo mi sembra giusto, però riteniamo di dover rispettare anche un altro principio che è quello della volontà dei cittadini, l’esito delle elezioni e quindi la proporzionalità dei pesi di rappresentanza delle diverse forze politiche che hanno ricevuto le indicazioni di voto perché altrimenti si andrebbe a falsare quello che è un concetto base della democrazia.Pertanto l’orientamento è quello di respingere questa specifica indicazione perché non entra in una specificazione di merito, ma anzi annulla e specifica solo che è composta da un membro in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare che non va ad adempiere appunto quello che è il principio del rispetto della volontà del voto, però abbiamo condiviso l’orientamento e il principio che sta alla base della proposta e per questo poi ci sarà una successiva deliberazione che va proprio ad accogliere il principio presentato.Presidente Bixio – Per dichiarazione di voto la parola al consigliere Smeraldi. Consigliere Smeraldi Paolo (Capogruppo Lega Liguria Salvini) – Sul discorso della ponderazione noi l’abbiamo scritto nel testo. Nella seconda pagina cioè quella sopra alla delibera c’è scritto “anche un’autorevole dottrina sostiene di rispettare il criterio proporzionale è necessario che in ogni commissione sia presente un rappresentante di ogni gruppo consiliare il quale sarà titolare non già di un solo voto bensì dello stesso numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza”. Quindi questa cosa è chiara e del resto è presente nella dottrina e quindi senz’altro si deve procedere in questo modo, quindi il discorso che voi respingete per questo motivo noi l’abbiamo già adottato. Abbiamo messo di votare un consigliere per gruppo però un consigliere per gruppo che poi vota ponderatamente. Certamente il mio voto è favorevole.”

Accertato che l’ipotizzata delibera per una nuova composizione della Commissione Comunale per la Toponomastica rispettosa del principio di proporzionalità non è mai stata presentata;

Accertato che nel frattempo la Commissione Comunale per la Toponomastica ha continuato a riunirsi, in una composizione della quale è nota l’irregolarità;

Verificato il parere del Ministero dell’Interno, secondo il quale l’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni giustifica il riespandersi della piena attribuzione del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni, prive di competenza autonoma;

Interpellano il sindaco e la giunta

Per sapere se intendono presentare in tempi brevi la proposta di deliberazione per nuova composizione della Commissione Comunale per la Toponomastica, oppure se intendono continuare a convocare la Commissione nell’attuale composizione, che non rispetta il principio di proporzionalità, come avvenuto negli ultimi due anni.

Albino Armanino e Paolo Smeraldi