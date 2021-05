‘Santa’: il porto di Santa Margherita è già

Il porto di Santa Margherita è già praticamente esaurito per quanto riguarda gli ormeggi. Il sindaco Paolo Donadoni intanto – attraverso il Secolo – annuncia che martedì nel primo pomeriggio verrà effettuata la prova per verificare la possibilità di realizzare una pista da 35 metri per l’atterraggio degli elicotteri all’estremità della diga foranea del porto.

Gli elicotteri per soccorrere le persone non hanno necessità di piste perché usano il verricello di bordo per calare medico, infermieri e all’occorrenza sommozzatori o il personale richiesto; i feriti vengono poi verricellati a bordo del velivolo e trasportati rapidamente in ospedale.

Più interessante la parte turistica. L’unica pista autorizzata in zona è sulla collina di Rapallo, in prossimità del ristorante Beccaccia sulla Rapallo – San Martino di Noceto – Ruta. Evidentemente una pista a Santa Margherita sarebbe apprezzata da turisti che arrivano da Milano, da diversi aeroporti come Pisa, Bergamo o Genova o dalla Costa Azzurra. Sbarcati sulla diga, servendosi di un taxi-motoscafo, potranno rapidamente raggiungere Rapallo o Portofino evitando anche il traffico della 227. Santa e i suoi ospiti diportisti si faranno carico dell’inquinamento acustico e del vento procurato dalle pale; si tratta comunque di un bella iniziativa che arricchirà il territorio.

