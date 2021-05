L’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco con i sommozzatori a bordo e le unità della guardia costiera sono rientrate. L’allarme per un sub disperso nelle acque tra Riva Trigoso e Punta Manara, era stato lanciato da un amico; si è rivelato fortunatamente inutile. Il sub che era in immersione sta bene e non ha avuto alcun problema.