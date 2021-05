Recco: Maestre Pie restauro appeso al Recovery Fund

Guido Guelfo, “assessore” della città metropolitana, annuncia questa mattina sul Secolo che sono stati stanziati 5 milioni per attivare il polo scolastico nell’edificio che fu un tempo delle suore Maestre Pie e poi della Provincia. Nulla di nuovo sotto il sole; si tratta del vecchio progetto di trasferire da Camogli (dove ha sede in un mostro edilizio sorto nell’area del Parco di Portofino) l’istituto alberghiero Marco Polo. Una scelta felice e condivisa, non perché Recco si ritenesse “capitale gastronomica” bensì perché città più facilmente raggiungibile dagli studenti. Si scopre però che i cinque milioni stanziati dalla Città metropolitana, si traducono nella speranza di ottenerli dal Recovery Fund. Certo se la somma arriverà, sarà un bel colpo in particolare per il sindaco Carlo Gandolfo che si toglerebbe il pensiero di un edificio mastodontico e condannato al degrado, spesso in passato rifugio di sbandati.

Un’ala dell’Istituto che ispitava le suore Maesttre Pie e le scuole da loro gestite